Resultados do Prouni do 2º semestre serão divulgados nesta quarta-feira

Chegou o momento de conhecer os “aprovados” no Prouni , que divulga os resultados da edição para o 2º semestre de 2024 hoje (31), em seu site oficial . Por meio do Programa Universidade Para Todos, candidatos de baixa renda utilizam as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a bolsas de estudo parciais e integrais em instituições de ensino superior privadas. A etapa de inscrição terminou em 26 de julho, e o site não utiliza propriamente a nomenclatura de aprovação, mas de “pré-seleção”. O motivo do uso alternativo se baseia no fato de que outras etapas são necessárias para confirmar a vaga, como verificação de documentos, para comprovar o que foi informado no ato da inscrição (como renda familiar); provas adicionais (apenas em universidades que implementam essa fase extra, com a exigência de que informem aos alunos os detalhes do processo em no máximo 24 horas após a divulgação dos resultados) e formação de turmas (é preciso que haja um número mínimo de matriculados no curso para que a turma exista).