Reunião de Bolsonaro com embaixadores, início das convenções partidárias e muito mais: confira os destaques da semana

‘Ponto Final’ também fala da morte de diretor da Caixa, redução no preço da gasolina e a conclusão do MP do Paraná sobre o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT

Isac Nóbrega/PR Bolsonaro se reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada na segunda-feira, 18



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no “Ponto Final”, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Cenário político, econômico e internacional em um só lugar. Saiba mais sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores na segunda-feira, 18, em que o presidente questionou o processo eleitoral brasileiro e fez críticas a ministros do Supremo Tribunal Federa (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Outro fato que repercutiu foi a morte do diretor da Caixa Econômica Federal Sérgio Ricardo Faustino Batista, encontrado morto na sede do banco na quarta-feira, 20. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.

A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,20 no preço da gasolina às distribuidoras. Na quarta-feira, o valor passou de R$ 4,06 para R$ 3,86. Essa é a primeira medida anunciada pela estatal desde a gestão de Caio Paes de Andrade, que assumiu a presidência no final do mês passado. O último destaque da semana é o caso Marcelo de Arruda. O Ministério Público do Paraná concluiu que assassinato do petista foi por preferência política e denunciou Jorge Guaranho, autor do crime. O policial penal agora responde por homicídio duplamente qualificado.

Assista: