Réveillon e Carnaval só poderão ser comemorados após vacina, diz Doria

‘Não há nada a celebrar’, disse o governador; no estado, são 393.176 casos confirmados e 18.640 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia

Newton Menezes/Estadão Conteúdo O governo estadual tem atualizado semanalmente a situação das diferentes regiões de São Paulo por meio de cores para identificar quais áreas estão com melhores indicadores de saúde.



O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta quarta-feira (15) que as celebrações de Ano Novo e de Carnaval só poderão ocorrer no país após as pessoas estarem vacinadas contra o novo coronavírus, já que estes eventos geram aglomerações. Doria ressaltou que o Brasil já registrou quase 2 milhões de infectados e mais de 74 mil mortos pelo coronavírus. “É a maior tragédia desse país em qualquer tempo. Não há nada a celebrar, não há nada a comemorar” disse o governador. “Não temos que celebrar nem ano novo e nem carnaval diante de uma pandemia. Apenas com a vacina pronta e aplicada e a imunização feita é que poderemos ter celebrações que fazem parte do calendário do país. Mas neste momento não”, ressaltou.

O estado soma 393.176 casos confirmados e pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com 18.640 óbitos pela doença. No Brasil, segundo boletim do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 41 mil casos nas últimas 24 horas, e outras 1.300 mortes. Ainda nesta quarta, o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo, João Gabbardo, reforçou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, que há risco destas festividades não acontecerem se, até lá, não houver vacina.

*Com informações da Agência Brasil