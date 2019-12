Réveillon de Copacabana deve atrair 2,8 milhões de pessoas

Além de Copacabana, outros nove locais do Rio receberão festas de Réveillon nesta terça-feira (31)

DANIEL RESENDE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A praia de Copacabana, no Rio, já está pronta para o réveillon



Com 14 minutos de duração e queima de quase 17 toneladas de fogos, a tradicional festa de réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, espera reunir 2,8 milhões de pessoas na orla da praia carioca na noite desta terça (31), muitas delas turistas vindos de todo Brasil ou mesmo do exterior. Além da praia da zona sul, outros nove locais da cidade também terão eventos abertos ao público. No Cristo Redentor, uma missa marcará a espera pelo ano-novo.

A prefeitura do Rio, em parceria com empresas e hotéis da cidade, está organizando festas no Flamengo, Barra da Tijuca, Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Parque de Madureira, Sepetiba, Guaratiba, na Penha e no Piscinão de Ramos. Na Barra, haverá espetáculo de fogos em 12 pontos, com duração que varia de cinco a 15 minutos.

Na zona sul da cidade, a movimentação de turistas é grande desde o final de semana. Nesta segunda-feira, 10 mil pessoas desembarcaram no Rio de três transatlânticos que atracaram no Píer Mauá, na região portuária. Na noite da virada, os navios levarão esses turistas para assistir à queima de fogos do mar de Copacabana.

Ao todo, quatro palcos foram montados ao longo da praia, além de diversos telões voltados para a Avenida Atlântica. Os shows no palco principal, em frente ao Copacabana Palace, começam a partir das 19 horas, com apresentações de Ferrugem, Diogo Nogueira e outros artistas. A bateria da escola de samba da Mangueira também irá se apresentar, já na madrugada do dia 1º. A festa tem previsão de encerrar às 3h.

Para garantir a segurança, um esquema especial foi montado e contará com a presença de 2 mil policiais militares e de 1.700 guardas municipais. O acesso ao bairro de Copacabana será restrito a veículos a partir das 19h desta terça. O metrô terá esquema especial e só poderá utilizar o transporte quem adquiriu bilhetes específicos, com faixas de horário pré-determinadas.

O Santuário Cristo Redentor também promoverá um espetáculo para comemorar a virada do ano. Organizado pelo Projeta Rio, a programação conta com vigília a partir das 21h e uma missa, marcada para as 22h. Faltando 15 minutos para a virada do ano, imagens serão projetadas em toda a superfície do Cristo.

*Com Estadão Conteúdo