Rio Acre enfrenta crise hídrica e ambiental com menor nível de água já registrado

Situação crítica da estiagem já impacta mais de 387 mil habitantes da cidade, e todos os 22 municípios do estado estão em estado de emergência devido à seca severa; .há cerca de 90 dias, o nível do manancial permanece abaixo de 2 metro

Pedro Devani/Secom Rio Acre atingiu 1,23 metros neste sábado, 21, a menor cota já registrada na história de Rio Branco



O rio Acre, que é a principal fonte de água para a capital Rio Branco, alcançou a marca de 1,25 metro, igualando a menor cota já registrada, que ocorreu em outubro de 2022. A situação crítica da estiagem já impacta mais de 387 mil habitantes da cidade, e todos os 22 municípios do estado estão em estado de emergência devido à seca severa. Há cerca de 90 dias, o nível do manancial permanece abaixo de 2 metros. O coronel Carlos Batista, coordenador da Defesa Civil, ressaltou que, após as inundações que ocorreram no início do ano, os rios agora enfrentam níveis alarmantes. Para mitigar a crise no abastecimento de água, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco implementou a construção de uma barragem nas proximidades da captação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além da escassez de água, a cidade também lida com a fumaça proveniente de queimadas. Em agosto, o governo do Acre declarou situação de emergência em saúde pública, em resposta ao aumento dos focos de incêndio e à exposição da população a água de má qualidade. As aulas nas escolas públicas estaduais foram suspensas novamente devido à péssima qualidade do ar, que apresenta índices de poluição muito acima dos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O mês de julho deste ano foi marcado pelo maior número de queimadas em oito anos, com 544 focos registrados. Para enfrentar essa situação, o estado lançou a Operação Sine Ignis (Sem Fogo) no final de agosto, com o objetivo de conter os incêndios e proteger a saúde da população.

Publicaod por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA