Rio passa a contabilizar mortes por Covid-19 a partir de sepultamentos

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a alteração do critério dá uma noção mais precisa das consequências da pandemia

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Enterro do corpo de uma vítima da covid-19 no Cemitério do Cajú, no Rio de Janeiro, na tarde de 6 de maio



A prefeitura do Rio anunciou que está mudando a forma como são contabilizados o número de mortes por Covid-19 na cidade. A partir de agora, serão considerados os números diários de sepultamentos – o que, na avaliação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dá uma noção mais precisa das consequências da pandemia.

“O que a gente está buscando é uma estratégia de números mais precisos dia a dia”, afirmou a secretária Ana Beatriz Busch, nesta segunda-feira (25).

Segundo ela, a metodologia anterior fazia com que as informações de óbitos chegassem com até dois meses de atraso.

“O cartório emite dois documentos: uma guia de autorização de sepultamento e uma certidão de óbito. Isso vai para as secretarias de Saúde. Só que esse dado pode levar até 60 dias. O dado que a gente vai passar a informar é quantas pessoas são sepultadas por dia”, explicou.

Segundo a secretária, a decisão não terá impacto nos dados oficiais e que já foram divulgados. “A gente não vai construir dois números, ele vai fazer parte de um número maior.” Oficialmente, o Rio tinha 2.755 mortos por Covid-19 até este domingo.

*Com informações do Estadão Conteúdo