Rio de Janeiro amanhece alagado; Castro aciona Comitê de Chuvas
Defesa Civil emitiu um alerta para o estado até a tarde desta quarta, com previsão de ventos moderados e fortes
O Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira (17) com diversos pontos de alagamento após fortes temporais que atingiram o estado durante a madrugada. Com isso em vista, o Governador Cláudio Castro acionou o Comitê de Chuvas, pelo alto número de alagamentos, resgates e possibilidade de mais chuvas. Na capital, foi declarado Estágio 2 nesta manhã. Passageiros que estavam em um ônibus tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficaram presos em um alagamento. A Defesa Civil emitiu um alerta para o estado até a tarde desta quarta, com previsão de ventos moderados e fortes.
Ver esta publicação no InstagramUma publicação partilhada por Centro de Operações e Resiliência | COR-Rio (@operacoesrio)
Em Petrópolis houve acionamento de sirenes. Segundo o Governo do Rio de Janeiro, existe risco muito alto hidrológico em Petropolis, Rio de Janeiro e Caxias. Alto risco em Itatiaia, Resende, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. Também comunicou risco de deslizamento alto em Resende, Petrópolis e Caxias.
⛈️ MONITORAMENTO #ChuvasRJ
🕐 Atualizado 08:10
RISCO HIDROLÓGICO
🟣 Risco muito alto em Petrópolis, Rio de Janeiro e Caxias
🔴 Risco alto em Itatiaia, Resende, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí
RISCO DE DESLIZAMENTO
🔴 Risco alto em Resende, Petrópolis e Caxias pic.twitter.com/CGOD4s50Rt
— Governo do RJ (@GovRJ) December 17, 2025
