Rio de Janeiro amanhece alagado; Castro aciona Comitê de Chuvas

Defesa Civil emitiu um alerta para o estado até a tarde desta quarta, com previsão de ventos moderados e fortes

  • 17/12/2025 12h22
DAVI CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Ranger na chuva Rio de Janeiro Em Petrópolis houve acionamento de sirenes

O Rio de Janeiro amanheceu nesta quarta-feira (17) com diversos pontos de alagamento após fortes temporais que atingiram o estado durante a madrugada. Com isso em vista, o Governador Cláudio Castro acionou o Comitê de Chuvas, pelo alto número de alagamentos, resgates e possibilidade de mais chuvas. Na capital, foi declarado Estágio 2 nesta manhã. Passageiros que estavam em um ônibus tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficaram presos em um alagamento. A Defesa Civil emitiu um alerta para o estado até a tarde desta quarta, com previsão de ventos moderados e fortes.

Em Petrópolis houve acionamento de sirenes. Segundo o Governo do Rio de Janeiro, existe risco muito alto hidrológico em Petropolis, Rio de Janeiro e Caxias. Alto risco em Itatiaia, Resende, Angra dos Reis, Mangaratiba e Itaguaí. Também comunicou risco de deslizamento alto em Resende, Petrópolis e Caxias.

