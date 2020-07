Rio de Janeiro amplia horário de shoppings e reabre ruas de lazer

Medida se baseia nos indicadores de velocidade de contágio

Reprodução/ Multiplan Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro



A partir desta sexta-feira (10), shoppings do Rio de Janeiro terão seu horário de funcionamento ampliado das 12h às 20h para 12h às 22h. As ruas e avenidas que fecham para o trânsito de carros aos domingos e feriados, como o Aterro do Flamengo e a Avenida Atlântica, também voltarão a receber pedestres e ciclistas para atividades de lazer e esportivas.

A reabertura da cidade, que vivia sob restrições impostas desde março pela pandemia de coronavírus, começou em junho. Nesta nova fase, chamada pela prefeitura de 3B, vilas olímpicas poderão funcionar evitando aglomerações, assim como as feiras de arte e artesanato.

Os parques e praças também serão reabertos para as atividades físicas individuais, bem como as praias. Continua proibida, porém, a presença de banhistas na areia, sujeito a uma multa de 107 reais. Os pontos turísticos municipais também seguem fechados.

Segundo a prefeitura, as decisões de reabertura se baseiam nos indicadores de velocidade de contágio, ocupação de leitos de enfermaria e UTI por pacientes de coronavírus, bem como número de óbitos na cidade e casos da síndrome gripal nos últimos 15 dias. De acordo com o órgão, todos os indicadores vêm caindo.

*com Agência Brasil