Rio de Janeiro flexibiliza restrições e permite permanência de banhistas na praia

Com o decreto anunciado pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) nesta terça-feira, 3, a cidade entra na última etapa do plano de flexibilização da quarentena

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Cariocas vinham ignorando restrições e lotando praias aos fins de semana e aos feriados.



A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro anunciou um novo decreto que libera a permanência de pessoas na praia e o oferecimento de serviços self-service nos restaurantes. O decreto foi anunciado pelo prefeito e candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) nesta terça-feira, 3. O comércio, por sua vez, poderá operar sem restrições de horário de funcionamento. Antes do decreto, as pessoas podiam apenas ir à praia para tomar banho de mar ou praticar atividades físicas na areia. Entretanto, apesar de liberar a permanência dos banhistas, as medidas determinam o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas.

O aluguel de guarda-sóis e cadeiras também voltou a ser permitido pela prefeitura. Ambulantes também poderão voltar a vender bebidas alcoólicas nas praias. Mesmo com as proibições, os cariocas vinham lotando as praias da cidade, especialmente durante os fins de semana e feriados. As medidas fazem parte da última etapa do processo de flexibilização da quarentena. Atualmente, quase todas as atividades já foram liberadas pela prefeitura da capital carioca. Desde o começo da pandemia, o Rio de Janeiro registrou 119.593 casos e 12.140 mortes causadas pela Covid-19.

*Com informações do Estadão Conteúdo