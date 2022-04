Rio de Janeiro irá suspender a exigência do passaporte vacinal contra Covid-19

Comitê de Enfrentamento recomendou a ‘suspensão temporária’ da apresentação do documento; medida tem o apoio do prefeito Eduardo Paes

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes solicitou um estudo sobre a viabilidade da suspensão do passaporte vacinal na cidade carioca



A cidade do Rio de Janeiro deixará de exigir, em breve, a apresentação do passaporte vacinal contra a Covid-19. Após uma reunião do Comitê Especial de Enfrentamento nesta segunda-feira, 25, foi recomendada a “suspensão temporária” da exigência do passaporte baseado no “atual panorama epidemiológico, que se mantém favorável e estável”. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio irá avaliar a recomendação e a sugestão, porém, pode ser alterada caso o cenário de evolução da doença respiratória se altere. O Comitê se reuniu neste início de semana após um pedido do prefeito Eduardo Paes na última sexta-feira, 22. Na Marquês de Sapucaí, o mandatário afirmou que “está chegando numa fase em que o passaporte está deixando de ser tão importante” e que solicitou “ao comitê que, na segunda-feira, avalie a necessidade do passaporte ou não”.