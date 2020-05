Covid-19: Rio chega a 5 mil mortes e 52 mil casos confirmados

Alexandre Brum/Estadão Conteúdo Duque de Caxias é o segundo município do estado com mais mortes (250), segundo o boletim divulgado ontem



O estado do Rio de Janeiro chegou 5.277 mortes por Covid-19, segundo dados divulgados neste sábado (30) pela Secretaria Estadual de Saúde. São 198 óbitos registrados nas últimas 24 horas. No total, são 52.420 casos confirmados, dos quais 37.470 já se recuperaram da doença.

A cidade do Rio de Janeiro tem 28.481 casos e 3.525 mortes. Duque de Caxias é o segundo município do estado com mais mortes (250), segundo o boletim divulgado ontem.

Do total de 52.420 casos, 10.929 resultaram em internações e 4.355 precisaram ser internados em leitos de terapia intensiva (UTI).

Enquanto isso, o estado vive uma série de problemas em relação a pandemia. A quantidade de leitos continua escassa e, dos sete hospitais de campanha prometidos, apenas um está pronto. Além disso, o governo anunciou a intenção de passar para um consórcio privado a administração dos hospitais de campanha do estado.

Na sexta-feira, a Justiça do Rio suspendeu os cultos religiosos que tinham sido permitidos na cidade pelo prefeito Marcelo Crivella.

* Com informações da Agência Brasil