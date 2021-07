Rio de Janeiro registra dois novos casos da variante Delta da Covid-19

Sequenciamentos foram confirmados nesta segunda-feira a partir de casos registrados em uma mulher de 22 anos e um homem de 30

Reprodução/Instagram/iec_br/23.05.2021 Sequenciamento genômico identificou dois casos da variante Delta no Rio



Dois novos casos da variante Delta da Covid-19 foram registrados em Seropédica e São João de Meriti, na zona metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), os sequenciamentos foram confirmados nesta segunda-feira, 5, a partir de amostras de casos registrados nos dias 16 e 17 de junho. A variante indiana foi identificada em um homem de 30 anos e em uma mulher de 22. A Secretaria informou ainda que os municípios já foram avisados e estão realizando uma investigação epidemiológica para identificar se os casos são importados ou se foram adquiridos dentro do Estado. O monitoramento genômico também identificou que a variante brasileira P.1 continua sendo a mais frequente no Rio, enquanto há queda na frequência da B.1.1.7, do Reino Unido, e da brasileira P.2. “A SES ressalta que, independentemente da cepa do vírus ou linhagem, as medidas de prevenção e métodos de diagnóstico e tratamento da Covid-19 seguem os mesmos. Sendo assim, não há alteração nas medidas sanitárias já adotadas, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social. Além disso, é importante que os municípios continuem avançando no processo de vacinação contra a Covid-19 e que a população retorne para receber a segunda dose”, disse a Secretaria, em nota.