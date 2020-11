Rio de Janeiro tem oito regiões com baixo risco de contaminação por Covid-19

Sistema utilizado pelo Mapa de Risco da Subsecretaria Extraordinária de Covid-19 do Rio de Janeiro classifica regiões em cinco fases: verde (muito baixo), amarela (baixo), laranja (moderado), vermelha (alto) e roxa (muito alto)

Estadão Conteúdo Apenas uma região foi classificada com a bandeira laranja, que significa risco moderado de contaminação.



O Mapa de Risco divulgado pela Subsecretaria Extraordinária de Covid-19 do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 4, mostra que o estado tem oito regiões com baixo risco de contaminação, estando com bandeira amarela. A única região que está fora desse grupo é a Baixada Litorânea, que está na bandeira laranja. O local, que engloba a região dos Lagos e a bacia de São João, registrou um aumento de 100% no número de mortes e uma taxa de positividade de 33,24% para a doença. Ao todo, cerca de 1,1 milhão de pessoas vivem na região.

Esta versão do mapa compara as semanas epidemiológicas 43 (entre 18 e 24 de outubro) e 41 (entre 4 e 10 de outubro). Durante este período, o Rio registrou redução de 47,59% no número de óbito e de 33,45% no número de casos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 49,84%. O mapa tem cinco classificações: bandeira verde (muito baixo), amarela (baixo), laranja (moderado), vermelha (alto) e roxa (muito alto). Desde o começo da pandemia, o Rio de Janeiro registrou 313.089 casos e 20.759 mortes causadas pela Covid-19.

*Com informações da Agência Brasil