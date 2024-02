Rio de Janeiro tem sensação térmica de quase 50ºC

Cidade carioca registra clima típico de verão, com sensação térmica de 49,6 graus e previsão de chuvas isoladas

ARMANDO PAIVA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO



A cidade do Rio de Janeiro voltou a sentir o clima típico de verão, com temperaturas elevadas e sol forte. A sensação térmica chegou a 49,6 graus no Jardim Botânico, na Zona Sul, neste domingo, 25, por volta das 11h45. O Alerta Rio registrou máxima de 34,3 graus no mesmo local, com previsão de chuvas rápidas e isoladas no fim da tarde e início da noite. Para a segunda-feira, o Alerta Rio prevê tempo instável, com chuvas fracas a moderadas isoladas durante a madrugada e manhã. Os ventos úmidos do oceano podem resultar em até 10mm/h de chuva em algum ponto da cidade. As temperaturas devem variar entre 21 e 33 graus.

*Reportagem produzida com auxílio de IA