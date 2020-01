Rio: Estado de saúde de menino baleado na cabeça é grave

Reprodução/Google Street View Arthur está internado no hospital Getúlio Vargas em estado Grave



É grave o estado de saúde de Arthur Gonçalves Monteiro, de 5 anos, baleado na cabeça na noite de segunda-feira, 27, quando estava em um jogo de futebol no Morro de São João, no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Arthur permanece internado na UTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele foi transferido após passar por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho.

A criança foi atingida em uma troca de tiros entre policiais e criminosos na região. Segundo a Polícia Civil, as investigações ainda estão em andamento.

* Com informações da Agência Brasil.