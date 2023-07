Rio Grande do Sul poderá ter novo ciclone esta semana

Previsão é de chuva e de ventos de até 60 km/h

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade serrana de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul



Depois dos últimos dias de sol e temperaturas próximas aos 30°C, o Rio Grande do Sul deverá ter chuva a partir desta terça-feira, 25. Junto à chegada da frente fria, há possibilidade de temporal, que formará um novo ciclone no Estado. De acordo com o Climatempo, o ciclone será menor que os outros três que atingiram por último o Sul do País; que ocorreu há cerca de duas semana, por exemplo, provocaram diversos estragos, inclusive, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Apesar de previsão de menor intensidade, a Defesa Civil gaúcha emitiu alerta de chuva forte para o próximo dia, com descargas elétricas, ventos de até 60 km/h; no último ciclone as rajadas atingiram quase 150 km/, teve também queda de granizo no sul e no centro do Estado.