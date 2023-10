Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm maior percentual de idosos; Roraima é o mais jovem

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta um crescimento de 57,4% no número de idosos com 65 anos ou mais

Marcelo Camargo/Agência Brasil Número de idosos com 65 anos ou mais saltou de 14.081.477, em 2010, para 22.169.101, em 2022



O Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais possuem o maior percentual de população idosa, segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados nesta sexta-feira, 27. Por outro lado, Roraima aparece com o maior índice de população jovem. O levantamento aponta que o número de idosos com 65 anos ou mais saltou de 14.081.477, em 2010, para 22.169.101, em 2022, o que representa um aumento de 57,4%. No Sudeste, 12,2% do total de moradores possuem 65 anos ou mais, seguido pelo Sul (12,1%). Por outro lado, o Norte e o Nordeste aparecem como as regiões com maior percentual de população mais jovem, com 25,2% cada. O Rio Grande do Sul é o Estado com maior percentual de população idosa, com 14,2% e o menor de crianças, cujo o índice é de 17,5% de moradores com a faixa etária de 14 anos. Segundo o IBGE, a idade mediana do Estado é de 38 anos, três a mais do que a média nacional, que é de 35 anos. Os números se aproximam dos registrados no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. De acordo com o instituto, 13,1% da população fluminense possuem 65 anos ou mais, enquanto as crianças são de 17,8%. Já a fatia de população idosa entre os mineiros é de 12,4%, enquanto o grupo de faixa etária até 14 anos é de 18,1%. Três Estados do Norte estão com a maior proporção de jovens no país. Roraima lidera com 29,2%, seguido por Amazonas (27,3%) e Amapá (27%). O percentual de idosos não atingem 6% nos três Estados. O Norte possui a idade mediana de 29 anos, sendo que em Roraima chega a ser de 26 anos, bem abaixo da mediana nacional. “Roraima particularmente tem na sua composição uma população indígena numerosa. As populações indígenas, principalmente aquelas que residem em terras indígenas, têm fecundidade maior. Além disso, há uma migração, principalmente da Venezuela, que tem efeito no número de nascimentos no estado”, explica a pesquisadora do IBGE, Izabel Guimarães. De acordo com a pesquisadora, o número representa, principalmente, os jovens que vêm ao país em busca de trabalho, incluindo mulheres em idade reprodutiva. Entre os 10 municípios com o maior índice de envelhecimento, nove estão em território gaúcho e um em São Paulo. Os três primeiros são gaúchos: Coqueiro Baixo (277,14), Santa Tereza (264,05) e Três Arroios (245,98). Já a maioria das cidades com menores índices de envelhecimento está concentrada no Norte, sendo três de Roraima, dois do Acre, dois do Amazonas e dois do Pará. No topo do ranking está Umiratã (RR), com 5,40. O município possui um grande número de indígenas e registra idade mediana de 15 anos.

*Com informações da Agência Brasil