Rio Guaíba chega perto de elevação histórica, invade rodoviária e deixa CT do Inter debaixo d’água

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul elevaram o nível do rio Guaíba a patamares históricos, sendo o maior desde 1941, quando atingiu 4,76 metros, e inundou parte do centro de Porto Alegre. O temporal deixou 31 mortos e 74 desaparecidos, afetando mais de 200 municípios com áreas ilhadas e interrupção de energia elétrica. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Estado monitora o aumento do nível do rio, que atingiu 4,5 metros na manhã desta sexta-feira (3). A previsão do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS é que o nível possa chegar a 5 metros. O desastre climático levou à decretação de calamidade pública pela prefeitura e governo estadual. As vias da cidade foram afetadas, incluindo trechos da orla, na zona sul, e as avenidas Mauá e Conceição. Estabelecimentos comerciais no Centro Histórico foram fechados. As águas invadiram as ruas e a rodoviária da capital gaúcha, que suspendeu 95% das viagens. O centro de treinamento do Internacional, clube da Série A do Brasileiro, ficou debaixo de água. O time foi obrigado a usar o seu estádio, o Beira-Rio, para treinar.

O rio Guaíba recebe águas de diversas bacias hidrográficas afetadas pelas chuvas, como Taquari e Caí. Nas últimas décadas, o limite de três metros foi ultrapassado em apenas três ocasiões. Com as inundações, o sistema de abastecimento de água Moinhos de Vento teve a operação suspensa, afetando 21 bairros da capital. O prefeito Sebastião Melo pediu atenção da população, especialmente do Centro Histórico e 4º Distrito, devido ao avanço do rio Guaíba e possibilidade de alagamentos. Os alagamentos resultaram na interrupção de serviços de saúde e cancelamento de aulas, com a EPTC orientando a população a evitar deslocamentos pela cidade, que teve todos os acessos ao centro histórico bloqueados.

