Rio antecipa reabertura de comércio de rua e salões de beleza

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta sexta-feira (26) que o comércio de rua e salões de beleza da cidade poderão reabrir a partir deste sábado (27). A reabertura estava prevista para a próxima quinta-feira (2).

Crivella explicou que a prefeitura decidiu antecipar a reabertura porque, segundo ele, a curva da Covid-19 na capital fluminense está caindo. O prefeito garantiu que a medida foi aprovada pelo conselho científico da gestão municipal.

Com a decisão, o comércio de rua, salões de cabeleireiro e barbeiros podem funcionar por seis horas por dia, em horários entre as 11h e 17h. O comércio não poderá receber mais de 1/3 da capacidade de clientes e deverá oferecer material para lavagem das mãos no banheiro. Já os salões só poderão operar com agendamentos, sem sala de espera e sem serviço de comes e bebes.

Boletim

Ainda nesta sexta, o Estado do Rio de Janeiro registrou 137 mortes por Covid-19 e 2.600 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até agora, 9.587 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma agora 108.497 casos. Mais 1.110 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela Covid-19, e 87.850 pacientes se curaram.

Os dez municípios que concentram mais mortes por Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.264), Duque de Caxias (412), São Gonçalo (394), Nova Iguaçu (332), São João de Meriti (188), Niterói (183), Belford Roxo (172), Magé (132), Itaboraí (121) e Mesquita (105).

Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (55.152), Niterói (6.105), São Gonçalo (4.893), Nova Iguaçu (3 205), Duque de Caxias (2.988), Itaboraí (2.417), Angra dos Reis (2.100), Macaé (2.034), Campos dos Goytacazes (1.731) e Volta Redonda (1.633).

*Com Estadão Conteúdo