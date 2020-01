Rafael Peixoto/Prefeitura Campos dos Goytacazes Agentes da Prefeitura e da Defesa Civil trabalham em alagamentos na cidade de Campos dos Goytacazes



As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro obrigaram algumas famílias a deixarem suas casas no norte e noroeste fluminense.

Em Bom de Jesus do Itabapoana, vários pontos da cidade ficaram alagados. A Defesa Civil localizou cerca de 22 famílias vivendo em área de risco, e cadastrou os moradores para encaminhamento para um abrigo municipal. Uma rua foi interditada.

O rio Itabapoana, que corta a cidade, transbordou, e as famílias ilhadas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil.

O Rio Murié também transbordou, deixando vários municípios em alerta, como foi o caso de Itaperuna. A prefeitura solicitou que os moradores de área de risco, como encostas ou barrancos, procurassem alojamento na casa de parentes ou vizinhos.

Campos dos Goytacazes sofre com os temporais desde terça-feira. Neste sábado, as equipe do Grupo de Emergência ainda trabalhavam bairros alagados. Três famílias ficaram desalojadas em Santo Eduardo depois que o Canal da Onça transbordou.

A Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “está atuando na Região Norte/Noroeste em apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas”.

“O Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos. Agentes estaduais estão nos locais dando apoio técnico. Também foi realizada a entrega de material de ajuda humanitária (colchões e kits dormitórios com lençol, cobertor, travesseiro e fronha)”, informou a secretaria, em nota.

* Com informações do Estadão Conteúdo