RJ inaugura enfermaria para pacientes com primeiros sintomas de covid-19

José Antonio Pex/Prefeitura do RJ As atividades da enfermaria serão iniciadas na próxima sexta-feira (26)



A prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou, neste domingo (21), a primeira enfermaria que vai garantir assistência aos pacientes que apresentarem os primeiros sintomas moderados da covid-19 e suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A unidade vai funcionar no Polo de Cuidado Comunitário, instalado no pátio do Centro Municipal de Saúde Belizário Penna, em Campo Grande, zona oeste da cidade, ao lado do centro de imagem recém-inaugurado, e terá 24 leitos de observação clínica. As atividades serão iniciadas na próxima sexta-feira (26).

De acordo com dados de sábado do painel Rio covid-19, da prefeitura carioca, Campo Grande é o bairro da cidade com mais óbitos (300), e o terceiro com maior número de casos (1.932), atrás de Copacabana (2.107) e Barra da Tijuca (2.028).

O prefeito Marcelo Crivella destacou que o polo vai cuidar das pessoas que apresentarem os primeiros sintomas da covid-19. “Ao invés de irem para casa e, quando agravar, virem procurar tratamento, vão ficar sob a vigilância de médicos e enfermeiros 24 horas por dia. É uma nova estratégia que nós estamos lançando. Uma inovação para controlar o contágio e evitar que essas pessoas se agravem e precisem de enfermaria ou UTI”.

Avaliação

A indicação de internação precoce no polo será dada após avaliação médica e resultado da tomografia realizada no centro de imagem, construído ao lado, informou a prefeitura, por meio de sua assessoria de imprensa.

Do total de 24 leitos, 20 serão leitos de observação e quatro para pacientes com quadro clínico considerado mais delicado, que precisem de estabilização para transferência a hospitais de referência, como o de Campanha, no Riocentro, ou o Ronaldo Gazolla, em Acari.

A prefeitura informou, ainda, que o espaço vai oferecer também coleta de exames laboratoriais de rotina (laboratório conveniado) e urgência (unidades de 24h de referência); testagem rápida de pacientes com critérios de inclusão; centro de imagem com radiografia simples e tomografia computadorizada; acompanhamento por equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapia, nutrição, psicologia; e estabilização de pacientes graves até a remoção.

Início do atendimento

A obra foi realizada pela RioUrbe e todo o espaço dispõe de pias e dispenseres de álcool gel, entre outros itens para garantir a higiene de profissionais e pacientes’. Os atendimentos começarão a ser feitos no polo a partir do próximo dia 26, dando prioridade a pessoas com doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, e que estiverem com sintomas gripais e de covid. “Elas ficarão em observação por até 72 horas e, quem precisar de internação, será levado para os nossos hospitais, que estão com leitos exclusivos para covid-19 sobrando diante da redução dos casos da doença”, disse a secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch.

Serão priorizados, ainda, atendimento s a pacientes que façam parte dos grupos de risco, como maiores de 60 anos, portadores de doença crônica cardiovascular ou pulmonar, imunossuprimidos (por doença ou uso de medicação imunossupressora) e obesos, com Índice de Massa Corporal (IMC acima de 40).

A prefeitura prevê instalar também, neste primeiro momento, polos comunitários em Santa Cruz, no anexo à Policlínica Lincoln de Freitas Filho; em Bangu, no anexo à Policlínica Manoel Guilherme da Silveira; e, na Pavuna, em terreno na Avenida Sargento de Milícias 265.

*Com Agência Brasil