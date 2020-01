RJ: Explosão em casa no Complexo do Alemão deixa 13 vítimas

Reprodução/TV Globo Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para o atendimento foi registrado às 22h



Uma explosão em uma casa do Complexo do Alemão, em Ramos, zona norte do Rio de Janeiro deixou 13 vítimas na noite de terça-feira. Fábio Daniel Diomedes Ferreira chegou morto Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também zona norte. Na mesma unidade, Wallace da Rocha Lourenço, Jânio Pereira da Costa e Clébio Serzedelo Morais de Abreu foram internados e estão em estado grave. Murilo Fernandes da Silva tem quadro estável.

Outras quatro vítimas da explosão foram levadas para o Hospital Salgado Filho, no Méier. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um homem morreu e três estão com quadros graves. O órgão não informou os nomes das vítimas, mas acrescentou que outras vítimas foram atendidas na UPA do Alemão e liberados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para o atendimento foi registrado às 22h. Na chegada da equipe não havia mais incêndio.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foram acionadas na noite de ontem para uma ocorrência de explosão.

*Com Agência Brasil