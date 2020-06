RJ: Justiça implanta regime especial para falências de empresas

Fernando Frazão/Agência Brasil O regime especial deve organizar e uniformizar os procedimentos de recuperação encaminhados à Justiça



O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro assinou, na segunda-feira (22), um ato de implementação de regime especial de tratamento de conflitos relativos à recuperação empresarial e falência (RER). De acordo com a assessoria de imprensa do TJ, a medida busca mediar os processos relativos a empresas impactadas pela pandemia da Covid-19.

Ainda de acordo com o tribunal, o regime especial deve organizar e uniformizar os procedimentos de recuperação encaminhados à Justiça, devido ao volume de disputas empresariais relacionadas à pandemia.

A implantação do RER segue a recomendação de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, para que juízes responsáveis pelos processos de recuperação empresarial e falências promovam a mediação, sempre que possível. As reuniões de mediação serão feitas por videoconferência.

*Com informações da Agência Brasil