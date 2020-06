RJ: Operação investiga fraudes em compras de escolas estaduais

Agência Brasil Mesmo com a pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas as atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos



O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil realizam nesta sexta-feira (26) uma operação contra fraudes na compra de alimentos e equipamentos para escolas da rede estadual. A operação Prandium cumpre 64 mandados de busca e apreensão no Rio e na Baixada Fluminense.

De acordo com investigações do MPRJ, iniciadas há cincos meses, uma organização criminosa estaria usando orçamentos falsos para simular concorrência para o fornecimento de materiais e alimentos a escolas do estado. Para o órgão, empresários aliciavam e pagavam propina a diretores de escolas e diretores regionais para obter vantagem no momento da contratação.

No esquema, havia um prévio ajuste de preços e redirecionamento para empresas pertencentes a uma mesma pessoa, mas registradas em nome de “laranjas”. Mesmo com a pandemia da Covid-19 e a suspensão das aulas, segundo o MPRJ, as atividades ilícitas se mantiveram para a compra e distribuição de cestas básicas aos alunos.

A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) informou, por meio de nota à imprensa, que repassa a verba para a compra de alimentos para as escolas e que a compra é responsabilidade das unidades de ensino. “Vale destacar que os diretores não são escolhidos pela secretaria. Eles são eleitos pela própria comunidade escolar. A Seeduc afastará os diretores dos cargos e aguardará a conclusão das investigações para outras medidas”, finaliza.

*Com informações da Agência Brasil