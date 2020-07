RJ: PF prende idoso com imagens de abuso e exploração sexual infantil

As investigações apontam que o homem, além de armazenar, também transmitia os arquivos em rede internacional

Agência Brasil O homem também é suspeito de ser usuário da deep web, a internet invisível que é palco de atividades ilegais



Policiais federais (PF) prenderam nesta quinta-feira (9) em flagrante um homem de 65 anos por manter arquivos com imagens de violência sexual contra crianças. A prisão aconteceu em Bangu, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, quando os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio.

As investigações constataram que o idoso, além de armazenar, também transmitia os arquivos com cenas de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes, pela internet, em rede internacional. O homem também é suspeito de ser usuário da deep web, a internet invisível que é palco de atividades ilegais onde criminosos compartilham imagens de abuso e exploração sexual infantil.

Todo o material apreendido será periciado para verificar se o homem também produzia o material ilegal.

*Com informações da Agência Brasil