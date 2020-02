RJ: Polícia investiga mortes no Morro de São Carlos

Reprodução Samuel foi alvejado nas costas; ele deixa esposa e um filho de seis meses



A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando por meio da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) as mortes de Samuel Peixoto da Silva, Yanca Lorrana Marques Rodrigues dos Santos e Fernando da Costa Cavalcante, atingidos por tiros na região do Morro de São Carlos.

Segundo a Polícia Militar, não havia nenhuma operação em curso no momento do tiroteio. Samuel Peixoto da Silva era professor de jiu-jitsu e morador do Morro da Mineira. Ele dava aulas em um projeto social na comunidade de São Carlos, e foi alvejado na volta do trabalho.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, e o estado de saúde ainda é desconhecido. De acordo com a DHC, a guerra entre as facções é uma das linhas de investigação do inquérito.

* Com informações da Agência Brasil.