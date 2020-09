RJ: Vereador de Cabo Frio é baleado; motorista é suspeito do crime

O motorista de Martins foi preso no município vizinho de São Pedro da Aldeia

Reprodução / Facebook

Um vereador da cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi ferido a tiros na noite desta sexta-feira, 25. Ricardo Martins, de 44 anos, foi baleado e levado ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos. O vereador deverá passar por uma cirurgia para retirada do projétil, mas passa bem e está lúcido, segundo informações da assessoria. De acordo com a Polícia Civil, o motorista de Martins foi preso em flagrante suspeito de cometer o crime. Ele foi detido por agentes da 126ª Delegacia de Polícia, de Cabo Frio, no município vizinho de São Pedro da Aldeia. Os policiais encontraram o suspeito depois de buscas na casa de parentes e em lugares que costumava frequentar. Segundo informações do portal da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, o vereador Ricardo Martins da Silva é empresário e filiado ao partido Solidariedade. Ele foi eleito em 2016 para o seu segundo mandato como vereador, com 1.534 votos.

*Com Estadão Conteúdos