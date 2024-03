Robinho alega inocência em caso de estupro coletivo e aguarda julgamento

Sessão da Corte Especial do STJ que irá julgar o pedido de homologação da sentença italiana está marcada para a próxima quarta-feira

O ex-jogador Robinho, condenado pela Justiça italiana por participação em um estupro coletivo em 2013, alega ter elementos que comprovam sua inocência. A sessão da Corte Especial do STJ que irá julgar o pedido de homologação da sentença italiana está marcada para a próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 14h. O país solicita que o atleta cumpra a pena no Brasil. Em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, Robinho afirma que irá responder sozinho pelo crime e que possui elementos que podem contribuir para sua alegação de inocência. O julgamento do pedido de homologação de sentença será transmitido ao vivo pelo canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. Está marcado para a próxima quarta-feira, às 14h.

A Corte Especial do STJ é responsável por analisar os pedidos de homologação de decisões estrangeiras, verificando se a sentença cumpre os requisitos formais previstos pelo Código de Processo Civil para homologação. Robinho foi condenado em última instância pela Justiça italiana por participação no estupro coletivo em 2013, mas não foi preso devido à sua localização no Brasil. O governo italiano solicitou a extradição de Robinho, porém, de acordo com a Constituição brasileira, o país não extradita seus cidadãos. Diante disso, os italianos alteraram o pedido para que a pena seja cumprida no Brasil, aguardando a validação da sentença pelo STJ. O ex-jogador foi condenado em 2017 pelo crime contra uma jovem albanesa em uma boate em Milão, juntamente com outros brasileiros. Apenas ele e outro réu foram levados a julgamento.

