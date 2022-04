Rodovia dos Bandeirantes será interditada nesta sexta-feira para motociata com Bolsonaro

Presidente participará do evento ‘Acelera para Cristo 2’ com apoiadores e outras personalidades

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente estará presente no evento 'Acelera para Cristo', na Rodovia dos Bandeirantes



Quem for transitar pelas avenidas de São Paulo nesta sexta-feira de feriado prolongado encontrará problemas. A Rodovia dos Bandeirantes será interditada das 8h às 15h pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no sentido interior, trecho entre São Paulo e Santa Bárbara D’Oeste, para uma evento de motociclistas que terá a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O ‘Acelera para Cristo‘ repete a motociata de 12 de junho do ano passado que reuniu 1,3 milhão de motos em apoio ao presidente. A estimativa dos organizadores é que, neste ano, mais de 2 milhões de motociclistas compareçam ao evento. A interdição nas vias começa no km 13, junto à Marginal Tietê, e se estenderá até o km 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). A CCR AutoBan, concessionária que administra a Rodovia, informa que o tráfego será permitido, no sentido interior, apenas pela Via Anhanguera (SP-330). Painéis de mensagem variáveis estarão instalados no Sistema Anhanguera-Bandeirantes para orientar os motoristas a utilizarem a SP-330 nos deslocamentos. Confira abaixo os fechamentos de todos os acessos que a Polícia Militar fará:

Rodoanel Mário Covas (SP 21), no km 24,

Via Anhanguera (SP-330), no km 48,

Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), no km 62,

Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083) – anel viário de Campinas, no km 84,

Rodovia Santos Dumont (SP-75), no km 87,

Rodovia Adalberto Panzan (SPI 103/330), no km 95,

Rodovia Jornalista Francisco Aguirra Proença (SP-101), no km 103 e

Estrada municipal SMR-40, no km 114.

Acelera Para Cristo 2

O evento Acelera Para Cristo desta sexta-feira, 15, terá uma infraestrutura maior do que a do ano passado com direito a palco, som, iluminação, banheiros químicos, ambulâncias, guinchos, engradamentos de seguranças, camarins e bandas. O evento está previsto para começar as 10h (horário de Brasília) e é necessário pagar R$ 10 para participar. Além de Bolsonaro, estão confirmados os pastores Jonas Vilar, Cláudio Duarte e Silas Malafaia. O DJ Ale Carooso também estará presente para fazer a música dos presentes.