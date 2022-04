Rodrigo Garcia troca comando da Procuradoria-geral do Estado de São Paulo

Inês dos Santos Coimbra será a nova procuradora; ela é a primeira mulher negra a ocupar o posto

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Garcia é o atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição



O governador Rodrigo Garcia confirmou na última segunda-feira, 25, a nomeação de Inês dos Santos Coimbra como nova procuradora-geral do Estado (PGE) de São Paulo. Com a mudança, a instituição responsável pela representação judicial do Governo e pela defesa dos interesses de São Paulo permanece sob liderança feminina. Inês será a primeira mulher negra a chegar ao comando da PGE. Ela é procuradora estadual de carreira há 18 anos e teve atuação destacada nas áreas de regularização fundiária e imobiliário, habitação popular, concessões e PPPs. Desde 2018, Inês Coimbra era chefe da assessoria jurídica do gabinete da PGE. Aos 44 anos de idade, ela é mestre em Direito do Estado pela PUC-SP e professora do curso de especialização em direito administrativo da instituição. Desde janeiro de 2019, o órgão era comandado por Maria Lia Pinto Porto Corona, que também foi chefe da procuradoria fiscal e subprocuradora geral da área tributária fiscal.