Roteiro cultural em Santos e São Vicente: história além das praias

Um guia completo com atrações históricas, dicas de locomoção e onde comer para explorar o berço do Brasil

Anderson Bianchi / Prefeitura de Santos



Muitos conhecem o Litoral Sul paulista por suas faixas de areia e mar, mas as cidades de Santos e São Vicente guardam um tesouro que vai muito além do lazer à beira-mar. Este é um guia prático para quem busca um roteiro cultural em Santos e São Vicente para conhecer a história do Brasil além das praias. Aqui, você encontrará um itinerário focado nos marcos que contam a história da primeira vila do país e do porto que conectou o Brasil ao mundo, com todas as informações necessárias para planejar sua viagem.

Como chegar e se locomover

Planejar a logística é o primeiro passo para um roteiro bem-sucedido. Chegar e se deslocar entre Santos e São Vicente é simples e pode ser feito de várias formas.

De São Paulo: A maneira mais comum é de carro, pelas rodovias Anchieta ou Imigrantes, em uma viagem de aproximadamente 1h30. Outra excelente opção é o ônibus, com saídas frequentes do Terminal Jabaquara.

Entre as cidades: A forma mais prática e interessante de se locomover entre os pontos históricos de Santos e São Vicente é utilizando o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos). Ele conecta os centros das duas cidades e passa por diversas atrações. Ônibus municipais e aplicativos de transporte também são alternativas eficientes.

Roteiro histórico: o que fazer em Santos e São Vicente

Este roteiro foi pensado para mergulhar nos principais pontos que narram a história da região e do Brasil.

Em São Vicente: o início de tudo

Comece pela cidade que é considerada o berço da nação.

Marco Padrão: Localizado na Praia do Gonzaguinha, este monumento de 1932 celebra os 400 anos da fundação da Vila de São Vicente, a primeira do Brasil. É um ponto simbólico para iniciar sua jornada histórica. Ponte Pênsil: Inaugurada em 1914, a ponte é um marco da engenharia nacional e liga a ilha de São Vicente à parte continental. A vista do Mar Pequeno e dos navios é um espetáculo à parte. Praça 22 de Janeiro e Igreja Matriz: Caminhe pelo centro histórico vicentino, onde a cidade começou. A praça abriga a Igreja Matriz de São Vicente Mártir, reconstruída várias vezes no local onde a primeira igreja do Brasil foi erguida.

Em Santos: a era do café e a porta para o mundo

Continue sua viagem pela cidade vizinha, cujo porto foi fundamental para a economia brasileira.

Centro Histórico de Santos: Use o VLT e desça na estação Valongo. Explore as ruas de paralelepípedos, os casarões coloniais e sinta a atmosfera do auge do ciclo do café. Museu do Café: Instalado no suntuoso palácio da antiga Bolsa Oficial de Café, é a atração principal do centro. Além da arquitetura impressionante, o museu conta a história do grão que moldou a economia e a sociedade brasileira. Não deixe de provar um café especial na cafeteria do local. Santuário do Valongo e Estação: Ao lado do museu, visite o conjunto formado pelo santuário e pela estação de trem, de onde partiam as composições carregadas de café rumo ao interior. Monte Serrat: Para uma vista panorâmica da cidade, do porto e da orla, suba o monte pelo histórico funicular. No topo, há uma capela dedicada à Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos.

Dicas práticas para seu roteiro

Para complementar seu planejamento, aqui estão algumas informações úteis.

Onde comer: No centro histórico de Santos, o restaurante-escola Estação Bistrô, localizado na Estação do Valongo, oferece pratos da culinária regional em um ambiente charmoso. Em São Vicente, a orla do Gonzaguinha tem diversas opções de quiosques e restaurantes de frutos do mar.

Melhor época: Para um roteiro cultural, qualquer época do ano é boa. Fora da alta temporada de verão (dezembro a fevereiro), as cidades estão mais vazias, o que facilita a visitação aos pontos turísticos.

Hospedagem: Santos oferece uma infraestrutura hoteleira mais ampla. Ficar em bairros como Gonzaga ou Ponta da Praia é uma boa escolha, pois combinam a proximidade da praia com o fácil acesso ao VLT para chegar ao centro histórico.

Explorar as praias históricas do Litoral Sul é descobrir que a história do Brasil está gravada nas ruas, edifícios e monumentos de Santos e São Vicente. Com este guia, você tem em mãos um roteiro prático para organizar uma viagem cultural inesquecível, que conecta o passado e o presente a poucos quilômetros da capital paulista.