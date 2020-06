RS: Homem se nega a usar máscara em mercado, esfaqueia gerente e é morto a tiros

Pixabay O gerente, mesmo ferido após levar facada, conseguiu se defender com revólver



Homem que se negou a usar máscara em supermercado foi morto a tiros por gerente do estabelecimento. A história aconteceu na cidade de Vacaria, região da Serra Gaúcha, na noite de sábado (20). De acordo com a Polícia Civil, a divergência sobre o uso do item de segurança contra o coronavírus motivou discussão e o crime.

Por volta das 19h30, um homem de 36 anos, identificado pela polícia de Vacaria como Aldori Somavilla Cardoso, entrou no supermercado. Ao circular pelo estabelecimento sem uma máscara, ele foi advertido pelo gerente (que não teve o nome divulgado) sobre a necessidade de usá-la.

Mesmo sem máscara, Cardoso entrou no supermercado sem ser notado. Ao se dirigir ao caixa, ele teria sido abordado pelo gerente – que pede para que ele use uma máscara ou deixe o local. A negativa transformou-se em uma discussão acalorada, que teria durado menos de 1 minuto.

No meio da discussão, Cardoso acertou o gerente com uma faca. Ainda de acordo com a polícia, foram dois golpes, um no tórax e outro no abdômen. Mesmo ferido, o gerente conseguiu sacar um revólver calibre 38 e atirar em direção ao seu agressor.Um dos tiros atingiu Cardoso no tórax – e ele caiu na entrada do supermercado.

Cardoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o gerente, de acordo com a polícia de Vacaria, continua hospitalizado. O gerente tem porte de arma e não tem antecedentes criminais. Cardoso, por sua vez, tinha antecedentes por brigas de trânsito e ameaça.

Durante a pandemia da Covid-19, o uso de máscaras é obrigatório no Rio Grande do Sul.

*Com Estadão Conteúdo