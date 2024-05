RS tem 90 mortos e 132 desaparecidos por conta dos temporais

Nesta segunda-feira (6) o governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para o risco de enchentes nos municípios às margens da Lagoa dos Patos, com a descida da água que inunda Porto Alegre em direção ao mar

EFE/ Isaac Fontana Frente fria que chega à região sul do estado pode agravar a situação, com previsão de queda de temperatura e chuvas intensas, o que pode, além de agravar a crise, dificultar os resgates e operações de busca



A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta terça-feira (7) o balanço atualizado sobre as vítimas dos temporais que assolam o Estado desde a segunda-feira (29). Subiu para 90 o número de mortos e já são 132 os desaparecidos. Das 497 cidades do Estado, 388 foram impactadas, atingindo 1.367.506 pessoas. O Estado tem 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas. Há 48.147 pessoas em abrigos e o número de desabrigados chega a 155.741. Investigações apuram a relação de outras quatro mortes com os desastres.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta segunda-feira (6) o governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para o risco de enchentes nos municípios do sul do Estado, às margens da Lagoa dos Patos, com a descida da água que inunda Porto Alegre em direção ao mar. A frente fria que chega à região sul do estado pode agravar a situação, com previsão de queda de temperatura e chuvas intensas, o que pode, além de agravar a crise, dificultar os resgates e operações de busca. A Defesa Civil gaúcha está recebendo doações na Central Logística em Porto Alegre, incluindo colchões, roupas de cama, cobertores, água potável, ração animal, cestas básicas e fraldas, mas não está sendo aceitos roupas, calçados, medicamentos, móveis ou utensílios domésticos. As chuvas também afetaram Santa Catarina e Paraná, resultando em três mortes. A soma dos números das companhias que fornecem energia ao Estado dão conta de que 440 mil imóveis em Porto Alegre estão sem energia. A estimativa é de 70% da capital está sem abastecimento de água e muitos municípios estão sem serviço de telefonia e internet, com a cobertura das diversas operadoras prejudicadas.