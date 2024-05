Ruas em Porto Alegre são tomadas por montanha de areia e lama de 1,5m após água baixar 

Departamento de Limpeza Urbana da cidade (DMLU) informou que, desde o início das limpezas nos pontos de resgate em 10 de maio, mais de 4.100 toneladas de resíduos foram retiradas das ruas

RAFAEL ROSA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Funcionários de limpeza urbana da Prefeitura trabalham nas ruas do Centro Histórico da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul



Após a trégua dada pela chuva nos últimos dias, moradores da região das Ilhas, em Porto Alegre, se depararam com ruas tomadas por areia e lama, atingindo altura de mais de 1,5 metro. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a situação preocupante, com a areia tomando conta das vias, como na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha Pintada. O Departamento de Limpeza Urbana da cidade (DMLU) informou que, desde o início das limpezas nos pontos de resgate em 10 de maio, mais de 4.100 toneladas de resíduos foram retiradas das ruas. Entre os materiais removidos estão restos de móveis danificados, lodo acumulado, varrição e lama. No entanto, em áreas ainda inundadas, como a região das Ilhas, o serviço de limpeza aguarda a recuada das águas para ser iniciado. Com a cheia do Guaíba afetando os bairros, cerca de 800 garis estão trabalhando na limpeza das áreas mais atingidas. Equipados com 168 caminhões e 30 retroescavadeiras, os trabalhadores atuam conforme as águas vão baixando em cada local. Além da remoção dos resíduos, a região das Ilhas enfrenta o desafio do desabastecimento de água devido ao alto nível de enchente que impede a reativação da Estação de Tratamento responsável pela área.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Porto Alegre👇🏼 Alguém sabe informar se a prefeitura está recolhendo o lixo??? pic.twitter.com/PunDd5RuVZ — Karly🇧🇷 (@anelliroque) May 23, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA