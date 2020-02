Morre Rui Chapéu, lenda da sinuca no Brasil, aos 79 anos

Divulgação Rui Chapéu foi o grande nome da sinuca do Brasil



Rui Chapéu, lenda da sinuca no Brasil, morreu neste sábado (29). A informação foi confirmada em suas redes sociais, mas a causa da morte não foi revelada.

“Esse é um post daqueles que nunca gostaríamos de fazer. O Rui faleceu hoje. Todos estamos muito tristes e abalados. Estamos fazendo esse post em respeito a todos os amigos e fãs do Rui. Assim que possível daremos mais notícias. #ruichapeu”, diz o texto.

José Rui de Mattos Amorim, o Rui Chapéu, ficou famoso ao participar do programa “Show do Esporte”, da TV Band, ao lado do narrador Luciano do Valle. Ele participou de diversas competições internacionais e popularizou o esporte.

Natural de Itabuna, na Bahia, ele largou a profissão de caminhoneiro e venceu os 12 melhores competidores do Brasil no “Show do Esporte”, feito que garantiu contrato de 8 anos com a emissora.