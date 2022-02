Saiba como ajudar as vítimas da chuva na Região Serrana do RJ

Diferentes campanhas arrecadam alimentos, água potável, cobertores, itens de higiene e roupas para famílias afetadas

BRUNO KAIUCA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Destruição causada pela chuva na localidade de Alto da Serra, no município de Petrópolis



As chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, deixaram pelo menos 66 mortos, segundo a Defesa Civil. Os temporais causaram 241 deslizamentos de terra na região, destruindo casas e deixando pelo menos 273 pessoas desabrigadas. Com isso, diferentes campanhas buscam arrecadar doações para as famílias afetadas pelas chuvas. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis está arrecadando água potável, alimentos, cobertores, itens de higiene, de limpeza e roupas. A organização também aceita doações em dinheiro na conta do Banco do Brasil (Agência: 2885-1/Conta: 127599-2/CNPJ 27.219.757/0001-27). O Projeto SOS Serra está recebendo doações via PIX (24 99303-8885). A campanha SOS Enchentes Brasil, da Ação da Cidadania, também vai enviar itens para a Região Serrana e aceita contribuições pelo PIX (sosenchentes@acaopelacidadania.org.br). Os itens ainda podem ser entregues na sede da ONG na rua da Gamboa, 246.

Em Petrópolis e no Rio de Janeiro, outros locais estão recebendo doações, como o Estádio Nilton Santos, o ginásio do estádio São Januário e a sede Náutica da Lagoa. Todas as unidades da Polícia Militar do Rio viraram ponto de recolhimento dos itens, além da sede da OAB, no centro da capital. Escolas de samba como Mangueira e Unidos da Tijuca também recebem os donativos. Alimentos, cobertores e itens de higiene também podem ser entregues nos shoppings Boulevard, Praia Shopping, Nova Iguaçu, Rio Design Barra, Rio Design Leblon, Madureira e Nova América. A Paróquia São José, na Avenida Borges de Medeiros, 2735, na Lagoa, também está recebendo doações.