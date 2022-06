Saiba como recuperar objetos esquecidos em carros de Uber ou 99

Uber aponta que celulares e câmeras são os itens mais abandonados, e Brasília como a cidade brasileira em que os objetos são mais esquecidos

Divulgação Tanto Uber como 99 tem botões específicos para recuperação de pertences esquecidos



Esquecer objetos de valor em carros de aplicativos é uma situação comum que pode ser preocupante, caso o item deixado para trás seja importante para o dono por razões práticas ou sentimentais. Segundo a Uber, os pertences mais esquecidos nos carros de motoristas do aplicativo são os celulares ou câmeras fotográficas e, em segundo lugar, carteiras ou bolsas. Para poder recuperar os itens, Uber e 99 têm passos que precisam ser adotados. Na Uber, o protocolo é o seguinte: no celular, abrir o menu tocando no ícone superior à esquerda (onde há a foto ou o “bonequinho do usuário”), toque em Suas Viagens e selecione a opção que você deixou algo no carro. Na sequência, procure “itens perdidos” e “entrar em contato com meu motorista sobre um item perdido”, deslize para baixo, digite o número de telefone que você gostaria de ser contatado e clique em enviar, e o motorista entrará em contato. Se o item perdido foi justamente seu telefone pessoal, é necessário acessar o site e fazer o login na conta. No menu “problemas com uma viagem específica e reembolsos”, clique em “itens perdidos”, depois em “entrar em contato com o motorista sobre um objeto perdido” e digite o número de telefone de um amigo.

Na 99, o caminho é parecido: acesse a Central de Ajuda, dentro do próprio aplicativo, selecione a opção “esqueci um item no carro” e entre em contato com o motorista parceiro via chat ou telefone após o término da corrida. Caso o usuário tenha esquecido o próprio celular e esteja sem acesso à conta da 99 no aplicativo, será necessário entrar em contato por telefone com a Central de Atendimento pelo número 0300 313 2421. No caso da 99, uma mensagem de voz automática pede que os passageiros verifiquem se nenhum item foi deixado no veículo, e a empresa esclarece que não se responsabiliza por objetos esquecidos dentro dos veículos.

A Uber revelou, também, algumas informações relativas aos esquecimentos. Brasília é a cidade brasileira que mais esquece itens em termos proporcionais à sua população, seguida por Florianópolis (SC) e São Luís (MA). Completam o top-10: Vitória (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Santos (SP), Curitiba (PR), Recife (PE) e São Paulo (SP). Os dias da semana em que mais pertences são deixados para trás são segundas-feiras e sábados, e o horário, entre 21h e 23h. Em relação à quantidade, os celulares reinam absolutos no topo (e são enquadrados na mesma categoria que as câmeras fotográficas). Carteiras ou bolsas e mochilas também sempre apareceram nas primeiras colocações do ranking – e assim continuam. Na sequência, estão chaves, óculos, roupas, fones de ouvido e/ou caixinhas de som, garrafas de água, livros e comidas e/ou itens de mercado – estes últimos apareceram mais nos últimos tempos. Outros objetos inusitados que passaram a ser deixados para trás mais vezes nos últimos tempos foram copos stanley (que mantém a temperatura de líquidos por horas) e discos de vinil.