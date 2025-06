Sangue de mulher desconhecida é achado em carro de empresário achado morto em Interlagos

Material sanguíneo do próprio Adalberto Amarilio dos Santos Junior também foi detectado nos exames conduzidos pela polícia

A Polícia Civil de São Paulo confirmou que o sangue encontrado no veículo de Adalberto Amarilio dos Santos Junior, de 35 anos, pertence tanto a ele quanto a uma mulher ainda não identificada. O corpo do empresário foi descoberto no autódromo de Interlagos no dia 3 de junho. As investigações estão sob a responsabilidade do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).

O exame de DNA realizado revelou a presença do sangue de Adalberto e de uma mulher, e outros testes estão sendo conduzidos para esclarecer os detalhes do caso. O empresário foi encontrado em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade, sem algumas peças de roupa e usando um capacete. Uma câmera que poderia ter registrado os eventos desapareceu junto com o equipamento.

A perícia identificou lesões no pulmão que são compatíveis com asfixia, além de uma leve hemorragia recente. Com base nos resultados dos exames, o DHPP considera a morte de Adalberto como homicídio, uma vez que a asfixia é uma possível causa do falecimento. O exame toxicológico não detectou a presença de álcool ou substâncias ilícitas no organismo do empresário.

O corpo de Adalberto não apresentava fraturas, mas havia uma lesão superficial na pele na região do joelho. O buraco onde ele foi encontrado faz parte de uma obra da prefeitura, localizado a cerca de 200 metros do local onde seu carro estava estacionado. O empresário havia desaparecido no dia 30 de maio, após participar de um festival no autódromo, e foi encontrado por um trabalhador que estava inspecionando as fundações da obra. O corpo estava preso na parte superior do buraco, distante do fundo, e não mostrava sinais evidentes de violência.

