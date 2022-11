Santa Catarina registra neve em novembro pela primeira vez

Região do Planalto Serrano teve chuva congelante na manhã de terça-feira e Estado pode bater recorde de temperatura mais baixa na próxima madrugada

Reprodução/ Vídeo no Twitter do @metsul Regiões registraram chuva congelante no início da manhã e podem bater recorde de temperatura negativa



O Estado de Santa Catarina registrou neve em novembro pela primeira vez desde 1983. O fenômeno foi notificado na manhã desta terça-feira, 1º, no chamado Morro da Igreja, na Serra de Urubici e em São Joaquim houve ocorrência de chuva congelante, que é quando a neve derrete e recongela ao atingir a superfície. Ambas localidades fazem parte do chamado Planalto Serrano. A temperatura mais baixa, que pode bater recorde negativo na próxima madrugada por conta da chegada de uma massa de ar polar, foi em Bom Jardim da Serra, com -0,4ºC. Em Urubici, houve sensação térmica de -20ºC junto a ventos de 69 km/h. Não há registros de neve para o atual mês no banco de dados do Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/Ciram). Até o momento, a menor temperatura já marcada em novembro foi de -1,5ºC em 5 de novembro de 1992. Os dados são levantados pela estação meteorológica de São Joaquim, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de que o recorde negativo possa ser superado na madrugada desta quarta-feira, ao amanhecer o feriado de Finados. Por conta disso, a Defesa Civil do Estado alertou para as condições climáticas esperadas na semana e fez algumas recomendações à população, como atenção aos mais vulneráveis, uso de agasalhos e abrigo de animais domésticos.

TEMPO | Morro da Igreja (1800 metros), em Santa Catarina, com chuvisco misturado a alguns flocos de neve. Vídeo do geógrafo Nilson Wolff. pic.twitter.com/u6A28WZyV8 — MetSul.com (@metsul) November 1, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo