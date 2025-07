São José do Rio Preto ganha nova arquidiocese e arcebispo

Com a nova configuração, a região agora integra a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto, que inclui também as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga

Uma missa realizada na manhã desta quarta-feira (9) marcou a oficialização da arquidiocese de São José do Rio Preto, localizada no Noroeste paulista. O evento teve início às 10h e contou com a presença de diversas autoridades religiosas. Dom Antônio Emídio Vilar assume o cargo de arcebispo, sendo o primeiro a ocupar essa posição na nova arquidiocese, que foi criada pelo papa Leão XIV em 22 de maio.

Anteriormente, a diocese de São José do Rio Preto estava sob a jurisdição da arquidiocese de Ribeirão Preto. Com a nova configuração, a região agora integra a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto, que inclui também as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga, fortalecendo a estrutura e a organização da Igreja na área.

Dom Antônio Vilar, que já exercia a função de bispo em São José do Rio Preto, é natural de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Ele possui formação em teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana, em Roma. Antes de sua nomeação para a nova arquidiocese, Dom Vilar atuou como bispo em São Luiz de Cáceres, no Mato Grosso, e em São João da Boa Vista, em São Paulo.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) expressou suas congratulações a Dom Vilar, desejando que ele receba as bênçãos divinas em sua nova missão. A criação da arquidiocese representa um marco importante para a comunidade católica local, que agora conta com uma estrutura e liderança eclesiástica mais robustas.

Publicado por Nátaly Tenório

