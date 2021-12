São José dos Campos: cidade inteligente, sustentável e eficiente

Cidades inteligentes melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, aumentam a eficiência da gestão pública e diminuem o impacto ambiental

Reprodução/Jovem Pan São José dos Campos criou corredor sustentável de transporte público servido por veículos 100% elétricos, com ciclovias e áreas verdes



As cidades inteligentes estão se multiplicando pelo mundo, porque melhoram a qualidade de vida dos cidadãos, aumentam a eficiência da gestão pública e diminuem o impacto ambiental, tudo isso com o auxílio da tecnologia. No Estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, situada no Vale do Paraíba, é um excelente exemplo de como a tecnologia inserida no contexto do planejamento urbano constrói uma cidade mais inteligente. No campo da eletromobilidade, São José dos Campos criou um corredor sustentável de transporte público servido por veículos 100% elétricos, ciclovias e inúmeras áreas verdes, estimulando o deslocamento a pé ou de bicicleta. Esse corredor, chamado de Linha Verde, conecta as regiões Sul e Leste, as mais populosas do município, e ainda oferece um visual belíssimo criado por meio de projetos paisagísticos, plantio de árvores e construções sustentáveis.

Para viabilizar o projeto da Linha Verde de forma inteiramente sustentável, foi preciso pensar nas fontes de energia. Então, a cidade ganhou destaque com a construção de uma usina solar fotovoltaica, que vai gerar economia de mais de R$ 2 milhões por ano. Outro ponto que evidencia o investimento constante na construção de uma cidade mais inteligente e eficiente é o Centro de Segurança e Inteligência. Já foram instaladas mais de mil câmeras com tecnologia de reconhecimento facial, 295 pontos de Wi-Fi gratuito em prédios e locais públicos e lâmpadas de LED em todo o município, para citar exemplos de infraestrutura e segurança. São José dos Campos é destaque entre as cidades brasileiras, porque decidiu colocar em prática o conceito de Cidade Inteligente, unindo inovação, gestão eficiente de recursos e serviços que privilegiem a melhor experiência para o cidadão. Tudo isso aplicando tecnologia em benefício das pessoas.

Veja abaixo vídeo com as inovações colocadas em prática por São José dos Campos (SP):