São Paulo abre mais dois postos drive-thru para vacinação contra a Covid-19

Estádio do Morumbi e Memorial da América Latina se unem aos outros seis locais que já estão em funcionamento

EFE/Joédson Alves Desde a segunda-feira, 1º, idosos de 80 a 84 anos também podem procurar uma das unidades de aplicação



O Estádio do Morumbi e o Memorial da América Latina, na Barra Funda, agora são postos de vacinação drive-thru contra a Covid-19 em São Paulo a partir desta terça-feira, 2. Os dois locais se unem aos outros seis postos que já estavam instalados, em funcionamento, para auxiliar na imunização de idosos a partir de 80 anos na cidade. O horário de funcionamento das novas unidades é das 8h às 17h. Desde a segunda-feira, 1º, idosos de 80 a 84 anos também podem procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) mais próxima de suas residências ou um dos três centros-escolas para a imunização.

Nesta fase da campanha, fazem parte dessa primeira etapa de imunização no município até o momento: pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas); pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas); população indígena vivendo em terras indígenas; quilombolas; idosos mais de 80 anos; pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos); trabalhadores da saúde; profissionais sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo.

Para a segunda aplicação, são atendidos os profissionais de saúde da linha de frente, idosos que vivem nas Instituições de Longa Permanência (ILPI’s), pessoas com deficiências abrigadas em instituições sociais e indígenas aldeados da capital. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os idosos busquem a vacina de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos da capital e preenchendo o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar em até 90% o tempo de atendimento para imunização.

Horário de funcionamento

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS): de segunda a sexta, das 7h às 19 horas. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBS’s com sistema drive-thru: das 8h às 17h. Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAS/UBSs Integradas: das 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Centros-escolas: de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Drive-thru: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller (Zona Oeste);

Arena Corinthians (Zona Leste);

Autódromo de Interlagos – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF (Zona Sul);

Centro de Exposições do Anhembi – Rua Olavo Fontoura – Portão 38 (Zona Norte);

Igreja Boas Novas – Rua Marechal Malet, 535 – Parque da Vila Prudente (Zona Leste);

Clube Hebraica – Rua Doutor Alceu de Assis, 25, na parte superior do Clube (Zona Oeste);

Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, entrada pelo portão 15 do estádio (Zona Oeste);

Memorial da América Latina – Rua Tagipuru, 500, portão 2 (Zona Oeste).