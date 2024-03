São Paulo bate recorde anual de congestionamento

Cidade registrou 1.371 km de trânsito; lentidão afetou algumas pessoas que foram para o Lollapalooza

A cidade de São Paulo bateu recorde de congestionamento nesta sexta-feira, 22, ao atingir 1.371 km de trânsito às 19h, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de SP. As zonas sul e leste foram as mais afetadas, registrando 443 km e 321, respectivamente. Já na zona oeste, foi marcou 306 km, zona norte 212km e centro 67km. O recorde anterior era do dia 8 de março, quando a cidade registrou 1.232 km de congestionamento. Essa lentidão, afetou algumas pessoas que se direcionaram para Interlagos, onde está sendo realizado o Lollapalooza.