EFE/Nathalia Aguilar Nas últimas 24 horas, houve aumento de 5% nos casos de contaminação pelo coronavírus em São Paulo



O estado de São Paulo registrou, até o momento, 65.995 casos de contaminação pelo novo coronavírus e 5.147 mortes causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, em coletiva realizada nesta terça-feira (19), no Palácio do Bandeirantes.

Nas últimas 24 horas, houve aumento de 5% nos casos de contaminação e de 7% nos óbitos. No estado, a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTI) chega a 71,4%, enquanto na Grande São Paulo o índice é de 88%.

No total, São Paulo tem 3.659 pacientes pelo novo vírus internados em UTIs, e 5.902 pessoas em leitos de enfermaria com pessoas confirmadas ou com suspeita da Covid-19.

Feriado “não é lazer”

Ainda na coletiva de imprensa, as autoridades de saúde reforçaram a necessidade de a população respeitar as restrições da quarentena, assim como a importância de entender que o feriado prolongado que será adotado em São Paulo não será um “feriado de lazer”.

O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, Dimas Covas, definiu o período como “dias de batalha” e afirmou que o objetivo é atingir, em média, 60% de isolamento no estado durante o feriado prolongado.

“Estamos perdendo a batalha, o vírus está vencendo a guerra. Esses feriados eu enxergo como dias de batalha, são dias de luta, de batalha intensa contra o vírus, e a população tem papel fundamental nessa batalha. Se ela [população] mostrar que os índices podem aumentar, ela estará mostrando que podemos reverter esta luta.”

Covas reforçou ainda que um “esforço enorme”, neste momento, é necessário para que “medidas mais duras, que virão a prejudicar a todos, não sejam necessárias”.