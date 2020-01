Em São Paulo, chuva causa enchentes e desabamentos

Arquivo / Agência Brasil Fortes chuvas atingem a cidade de São Paulo nesta quarta-feira (08)



As fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo desde o meio da tarde desta quarta-feira (8) causaram alagamentos em ruas e avenidas da cidade, desabamento de casas e o transbordamento de rios causando enchentes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 18h52, a corporação recebeu 89 chamados para enchentes e alagamentos, 21 para desmoronamentos e desabamentos e 55 para quedas de árvores. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas.

Em Mauá, cidade da Grande São Paulo, uma casa desabou na Rua Pau Brasil. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com três viaturas. Não houve vítimas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, toda a capital paulista permanecia, às 19h00, em estado de atenção para alagamentos.

A área mais afetada até o momento é a Zona Leste, onde há alagamentos intransitáveis na Avenida Jacu Pêssego e na Rua Tomazzo Ferrara. O Córrego Lajeado, no Itaim Paulista, também na Zona Leste, transbordou das 17h36 às 18h20.

Há ruas alagadas também na Zona Oeste: a Rua Francisco Morato, no Butantã, e a Rua Doutora Ruth Cardoso, em Pinheiros. Imagens de radar do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG-USP) mostram que ainda chove forte nas Zonas Sul e Leste. As próximas horas deverão continuar com precipitações generalizadas, mas em menor intensidade.

*Com informações da Agência Brasil