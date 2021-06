São Paulo começa a vacinar pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades nesta quarta

Para garantir a vacinação, é necessário que paciente comprove condição de risco com algum documento; expectativa é de que 1,2 milhões de pessoas sejam contempladas

EFE/Marcial Guillén/Archivo Pessoas de 30 a 39 anos com comorbidades serão vacinadas em São Paulo



O Estado de São Paulo iniciará a partir desta quarta-feira, 2, a vacinação de pessoas na faixa etária entre 30 e 39 anos com comorbidades contra a Covid-19. A expectativa é de que a medida beneficie 1,2 milhões de pessoas no Estado. Para que seja imunizada, a pessoa com comorbidades deve apresentar comprovante de condição de risco. Essa comprovação pode ser feita por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, assim como pelos cadastros pré-existentes nas Unidades Básicas de Saúde do Estado. O pré-cadastro para imunização pode ser feito no site do Vacina Já e é aconselhado para que o tempo de espera no local seja menor. Até a manhã desta terça, segundo o vacinômetro de São Paulo, 5,7 milhões de pessoas já tinham recebido as duas doses da vacina e 11,6 milhões receberam pelo menos a primeira. Atualmente, o Estado vacina pessoas com comorbidades a partir dos 40 anos e faz a imunização geral da população a partir dos 60. A expectativa do governo é de que a imunização da população geral entre 55 e 59 anos comece ainda neste mês.