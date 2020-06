São Paulo registra queda em mortes por Covid-19; total chega a 14.398

De acordo com João Doria, o Estado registrou 144 óbitos a menos pela Covid-19 na última semana

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo De acordo com João Doria, o Estado registrou 144 óbitos a menos pela Covid-19 na última semana



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (29) que o Estado registrou 144 óbitos a menos pela Covid-19 na última semana, encerrada ontem (28), em relação à semana anterior. Entre os dias 22 e 26, foram registrados 1.734 óbitos pela doença.

Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, o Estado agora tem 275.145 casos confirmados da Covid-19 e 14.398 óbitos. O número de casos confirmados da doença para o mês deve ficar dentro da estimativa entre 235 mil e 290 mil casos. Já o número de óbitos deve encerrar junho próximo do limite inferior das projeções estipuladas, entre 15 mil e 18 mil mortes.

“É uma boa notícia que deve ser registrada, mas evidentemente com moderação”, disse o governador durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. “Vamos manter o foco nas medidas de controle da pandemia, aumentar capacidade de testagem e também no atendimento do sistema de Saúde no Estado de São Paulo”, completou.

De acordo com o secretário, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65% e na Grande São Paulo, de 66,6%.

Nesta segunda-feira, a prefeitura de São Paulo desativou o hospital de campanha do estádio do Pacaembu. Segundo a gestão municipal, o hospital tinha apenas cinco dos 200 leitos ocupados.

*Com Estadão Conteúdo