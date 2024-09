São Paulo é a metrópole com a pior qualidade do ar pelo quinto dia seguido

Cetesb emitiu um alerta sobre a permanência da massa de ar seco na região, que deve se estender até o próximo sábado (14)

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio em Osasco, região metropolitana de São Paulo



A qualidade do ar em São Paulo registrou um índice alarmante de 165 na manhã desta sexta-feira (13), conforme dados do site suíço IQAir. Este é o quinto dia consecutivo em que a capital paulista apresenta níveis críticos, superando cidades conhecidas pela poluição, como Lahore, no Paquistão, que marcou 142, e Jacarta, na Indonésia, com 128. De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a situação na região metropolitana é classificada como “muito ruim”, um nível que indica condições severas de poluição. Das 22 estações de monitoramento da CETESB, apenas duas estão com essa classificação extrema, refletindo a gravidade do problema.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A deterioração da qualidade do ar é atribuída à suspensão de material particulado, que é intensificada por condições climáticas desfavoráveis, como a estiagem e a falta de ventos. Essa situação pode agravar problemas de saúde em grupos vulneráveis, como pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, além de afetar idosos e crianças. Sintomas como ardor nos olhos, tosse seca e cansaço têm sido relatados pela população. A CETESB também emitiu um alerta sobre a permanência da massa de ar seco na região, que deve se estender até o próximo sábado, 14 de setembro.

Essa condição não apenas eleva o risco de queimadas e incêndios, mas também contribui para a piora da qualidade do ar. Para esta sexta-feira, as temperaturas devem variar entre 19°C e 34°C, enquanto no sábado a máxima pode alcançar 35°C.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller