São Paulo e Rio podem bater recorde de frio; veja a previsão para o fim de semana

Massa de ar polar derruba temperaturas no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste; serra de Santa Catarina fica abaixo de zero

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Massa de ar polar derruba temperaturas em parte do Brasil



O fim de semana de Páscoa está sendo de baixas temperaturas na maior parte do Brasil, e o frio deve se intensificar e bater recorde neste sábado, 16, e domingo, 17. Em diversas capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Campo Grande, uma massa de ar polar impede que os termômetros subam, segundo informações do Climatempo. A condição fez com que os marcadores batessem -1,6ºC na madrugada de sexta-feira, 16, na serra de Santa Catarina, nas localidades de Bom Jardim da Serra/Comunidade XV Dias e em Urupema/Parque de Exposições — a menor temperatura registrada no Brasil em 2022.

Para este sábado, a previsão aponta para mínimas de 13ºC na capital paulista, enquanto no domingo é esperado frio de 12ºC. Já no Rio de Janeiro, as informações indicam mínimas de 17ºC hoje e 16ºC neste Domingo de Páscoa. Apesar do tempo gelado, o fim de semana deve ter predominância de sol em quase todas as capitais do Sul e do Sudeste, com possibilidade de períodos com nuvens em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Confira as capitais que devem ficar mais frias e podem ter recorde de frio neste sábado: