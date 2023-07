São Paulo e Rio registram temperaturas mais baixas do ano nesta terça

Termômetros marcaram 3,5ºC na capital paulista e 11,3ºC no Rio

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO

As capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro registraram as temperaturas mais baixas desde o começo de 2023 na madrugada desta terça-feira, 4, de acordo com medições de órgãos oficiais. Em São Paulo, os termômetros marcaram 3,5ºC em Marsilac, na zona sul, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Na maior parte da cidade, o dia começou com temperatura na casa dos 9,8ºC. No Rio, a temperatura mais baixa do ano até o momento, de 11,3ºC, foi registrada na Vila Militar, na zona oeste, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A frente fria ainda deve manter as temperaturas baixas no Sudoeste do país durante esta terça, com máximas de 21ºC em São Paulo e de 24ºC no Rio.